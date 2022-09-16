На війні загинули молоді хлопці з одного села. Чортківщина втратила Назара Кирилюка та Віталія Микуляка

Про це неможливо писати без сліз. Про це навіть думати без сліз неможливо… Чортківська громада втратила ще двох Українців, ще двох Героїв, ще двох зовсім молодих хлопців, у котрих все життя було попереду… На війні загинули найкращі друзі: 27-річний Кирилюк Назар та 26-річний Микуляк Віталій із с. Біла. Про трагедію повідомляє міський голова Володимир Шматько.

Хоч і жили на різних вулицях, були найкращими друзями із раннього дитинства. Все і завжди робили разом. Разом двоє молодих ще не одружених хлопців вирішили стати на захист країни. Разом служили у 24-ій окремій механізованій бригади імені короля Данила. На жаль, разом і загинули…

12 вересня близько 18 год. вечора під час авіаційного удару в одному із населених пунктів Миколаївщини водій взводу протитанкових керованих ракет Кирилюк Назар та оператор-розвідник взводу протитанкових керованих ракет Микуляк Віталій отримали поранення, несумісні з життям…

У Назара залишились батьки та рідна сестра, у Віталія – аналогічно.

Попередньо тіла двох Героїв зустрічатимуть у суботу в обідню пору (точний час повідомимо згодом) у Соборі верховних апостолів Петра і Павла у Чорткові, потім – у їхньому рідному с. Біла. Чин похорону знову ж таки попередньо заплановано на неділю, 18 вересня.

Герої не вмирають. Пам’ять про двох найкращих друзів – Назара та Віталія – назавжди житиме у наших серцях…