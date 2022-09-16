16:27 | 16.09.2022
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«Молилися за Перемогу, наших Героїв та духовну єдність українського народу» – Михайло Головко подякував Митрополиту Епіфанію за візит на Тернопільщину

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Днями на Тернопільщину з візитом прибув Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній.
 
В’їжджаючи до Тернополя Предстоятеля зустріли архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор, архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон, єпископ Одеський і Балтський Афанасій, духовенство єпархії та представники влади міста та області. Зокрема, очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
 
Він подякував Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію за візит на Тернопільщину.
 
Хочу висловити слова вдячності голові Православної Церкви України Блаженнішому Епіфанію.  Для нас це велика подія. Разом з Блаженнійшим ми підносили до неба щирі молитви за Перемогу та наших Героїв, за Українську Державу, за духовну єдність українського народу, за торжество справедливості і добра над злом,говорить Михайло Головко.
 
Голова Тернопільської обласної ради каже: великою перемогою для українського народу стане духовна – обєднання українців в одній церкві.
 
Віримо в те, що не буде місця в Україні московській церкві, що ми обєднаємося.  Адже в єдності сила народу, – додає Михайло Головко.– Духовна єдність – це найбільша зброя. Віримо в нашу перемогу.

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