На війні загинув 22-річний житель Чорткова Роман Карпосюк

Не встигла Чортківська громада оговтатись від загибелі Орла Руслана, як до надійшла чергова трагічна звістка, – повідомляють у міській раді. На російсько-українській війна загинув 22-річний житель Чорткова Карпосюк Роман.

Роман служив лаборантом-такелажником технічного взводу роти забезпечення батальйону охорони та обслуговування.

Вчора, 28 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу с. Дорожнє Донецької області потрапив під ракетний обстріл, від якого загинув.

Співчуваємо рідним і близьким з приводу непоправної втрати…

Дату та час зустрічі тіла загиблого Героя у Чорткові повідомимо додатково.