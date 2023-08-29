21:49 | 29.08.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Персоналії 

На війні загинув 22-річний житель Чорткова Роман Карпосюк

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Не встигла Чортківська громада оговтатись від загибелі Орла Руслана, як до надійшла чергова трагічна звістка, – повідомляють у міській раді. На російсько-українській війна загинув 22-річний житель Чорткова Карпосюк Роман.

Роман служив лаборантом-такелажником технічного взводу роти забезпечення батальйону охорони та обслуговування.
Вчора, 28 серпня, виконуючи бойове завдання поблизу с. Дорожнє Донецької області потрапив під ракетний обстріл, від якого загинув.

Співчуваємо рідним і близьким з приводу непоправної втрати…

Дату та час зустрічі тіла загиблого Героя у Чорткові повідомимо додатково.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *