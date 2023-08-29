Починаючи з 26 серпня, три дні поспіль, на Тернопільщині спека б’є температурні рекорди. Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Оксана Озимків.

За її словами, цими днями перекривалися історичні максимуми температури повітря.

“У суботу, 26 серпня, максимальна температура повітря в місті Тернопіль становила 32,4 градуса тепла. До того часу цей максимум спостерігався у 2012 році. Тоді температура становила 31,1 градуса тепла. Тобто, 26 число цього року на 1,3 градуса перевищило попередній рекорд, який був у 2012 році”.

За словами синоптикині, історичні максимуми перекривалися не лише в суботу, але й у неділю і вчора, 28 серпня.

“Вчора, 28 серпня, була найвища температура повітря серпнева — 34,4 градуси. До того часу 28 число було найтеплішим у 2015 році, тоді було 32,5. У неділю було 32,7 тепла, а до того таке було в 2019 році. Ті рекорди від градуса до трьох градусів стали вищими, порівняно з попередніми роками. 26 серпня — найтепліший день за всю історію наших метеорологічних спостережень, починаючи з 1946 року. Температура була найвищою”.

Оксана Озимків каже, температура повітря буде падати, починаючи з четверга, 31 серпня.

“Вже завтра синоптична картина зміниться. Ми чекаємо наближення атмосферного фронту із заходу. Він буде холодним. І за собою він занесе прохолоднішу повітряну масу з північної Атлантики. Тому температурні показники, починаючи з четверга дещо знизяться. У нічну пору доби чекаємо 14-19 градусів по мінімальній, а от вдень по максимальній — від 21 до 26 тепла. І в таких межах воно в нас збережеться до кінця тижня, до третього числа. Тобто, вже будуть комфортніші температурні показники вдень. Дещо прохолоднішими будуть вже і ночі. До прикладу, в п’ятницю, чекаємо нічну температуру повітря 12-17 тепла, а в суботу та неділю — від 10 до 15 градусів. Ну, і ранки вже будуть прохолоднішими. Вже буде легше дихнути, скажімо так”.