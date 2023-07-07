На війні загинув Богдан Тленюк з Тернопільщини

🙏🏻🇺🇦Ще одне життя забрала злощасна війна з російськими загарбниками…

💔🇺🇦Загинув Богдан Тленюк, житель села Стриївка. Про це повідомляє голова Збаразької міської ради Роман Полікровський.

🇺🇦🕯️💔37- річний захисник України, старший сапер-гранатометник, загинув під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Водяне Донецької області 04 липня 2023 року, виконуючи бойове завдання.

🚔🇺🇦Загиблого Героя, Богдана Тленюка, будемо зустрічати завтра, 08 липня, у сквері Героїв міста Збаража о 12.00 годині.

🇺🇦❤️‍🩹✝️Далі траурний кортеж прямує для прощання до рідної домівки в с. Стриївка, а згодом – до церкви Введення в храм Пресвятої Богородиці, де відправлятиметься чин парастасу.

✝️💔🇺🇦Похорон – 09 липня о 13.00 годині в церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці села Стриївка.

😭❤️‍🩹🇺🇦Щиро співчуваємо родині та близьким. Вічна слава Герою!

❗️❗️❗️Мер закликає усіх гідно зустріти нашого Героя