Михайло Головко пропустив судове засідання через «гіпертонічний криз»

​Голова Тернопільської облради пропустив засідання ВАКС через раптову госпіталізацію

ВАКС мав розглянути клопотання про відстороення голови Тернопільської облради Михайла Головка, але той раптом потрапив до лікарні.

Тобто, ще вчора Головко був на засіданні ВАКС щодо запобіжки, а вже сьогодні опинився на стаціонарному лікуванні.

За даними ЗМІ, голова облради перебуває в одній із лікарень Тернополя з діагнозом «гіпертонічний криз».

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили Головка та двох заступників голови обласної адміністрації на хабарі в 2,4 млн грн.

Головку обрали запобіжку у вигляді арешту з заставою в 805 тисяч грн. За нього внесли заставу і він вийшов з СІЗО.

Апеляція ВАКС частково задовільнила скаргу захисту і пом’якшила запобіжку першому заступнику голови ОВА Дем’янчуку. Зокрема, йому дозволили відлучатися з Тернопільської області та зняла обовʼязок носити електронний браслет.

Стосовно заступника голови ОВА Гайдука Апеляція ВАКС залишила запобіжку без змін.