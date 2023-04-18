На війні загинув Віталій Рогайцький з Тернопільщини

У дні світлого, радісного та благодатного свята Великодня сумна звістка знову сколихнула Заліщицьку громаду. Про це повідомляють у міській раді.

12.04.2023 року у н.п Білогорівка Луганської області загинув солдат РОГАЦЬКИЙ Віталій Володимирович – стрілець – санітар 1 стрілецького віділення 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти військової частини А4248.

🕯️Чорними хмарами накрило горе сім’ю Героя.

🕯️Це дуже важка втрата. Нехай опіка Всевишнього полегшить гіркоту втрати за найдорожчою для Вас людиною.

З вдячністю низько вклоняємося Тобі, Воїне, за те, що ціною власного життя захищав нашу рідну землю!

Герої не вмирають!

🕯️Вічна пам’ять та слава захиснику України!🇺🇦

Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.