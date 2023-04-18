Суддя Ірина Марциновська виправдала Сергія Надала

Суддя постановила закрити провадження щодо міського голови Сергія Надала про адміністративні порушення. Його звинувачували у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час преміювання. Про це повідомила суддя Ірина Марциновська.

Провадження закрили за частиною 1 та 2 статті 127-7 Кодексу про адміністративні правопорушення у зв’язку із відсутністю складу адміністративних порушень.

Нагадаємо, протокол склало Нацагентство з питань запобігання корупції. Сергій Надал сказав, що провину не визнає, а копії протоколів, які склало НАЗК, не отримував. Щодо преміювання, то міський голова каже, що премії призначає спеціальна комісія. Прокурорка просила суд визнати Сергія Надала винним та призначити йому штраф 6 800 гривень. Оскаржити рішення судді прокурорка не може.