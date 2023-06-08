На війні загинув Юрій Твардовський з Тернопільщини
На жаль знову у Підволочиській громаді погані новини. Про це повідомляють у селищній раді.
Вчора 7 червня 2023 року на запорізькому напрямку, від отримавних поранень в наслідок артобстрілу, під час виконання бойового завдання, загинув житель села Кам‘янки, воїн ЗСУ, старший солдат 44 – тої окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола – ТВАРДОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (1992 р.н).
🕯️Приносимо щирі співчуття сім‘Ї загиблого, рідним, друзям, побратимам, односельчанам усім, хто знав та любив Юрія!
🇺🇦Вічна пам‘ять Герою!
Герої не вмирають!