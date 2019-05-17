Наймолодший картингіст України, який сів за кермо авто в 2,5 роки, живе на Тернопільщині

Про те, як у два роки сісти в авто та дотягнутися до керма, а у чотири з половиною дістатися нагороди в дорослих перегонах, не по-дитячому серйозно розповідає в кадрі цей надто акселерований (як на його вік) хлопчик. – повідомляє ЧортківCity

– Наймолодший картингіст України сів за кермо іграшкового авто в 2,5 роки – звучить в кадрі проекту «Крутіше за всіх». – Малюк так впевнено тиснув на газ, що вже в 4 роки отримав можливість покататися на справжньому карті, і з тих пір не може прожити і дня без «покатушек». Батькам навіть довелося купити дитині власний карт. Едуард вже виступає в заїздах разом з дорослими спортсменами, а зараз посилено готується до нових змагань. На трасі він ганяє зі швидкістю до 60 км /год.

Як Едуард торік на початку липня активно долучився до Всеукраїнських змагань з картингу в спортивно-технічному комплексі «Чайка» (Київська область), де, до речі, брала участь і команда Чортківського РКЗ «ЦНТТДУМ», щиро й захоплено писали і чортківські, й тернопільські друковані та електронні ЗМІ.

Тоді Едик ще не показав високого результату, проте пройшов всю трасу, отримавши за це нагороду. «Кубок і три медальки!» – повідомляє він радісно одному з ведучих проекту «Крутіше за всіх» на Інтері Андрію Данилевичу.

А ще в кадрі діляться не те, щоб досягненнями сина, проте його справді чоловічим захопленням, батько Едика Сергій Петрушак та мама Лілія. Виявляється, батько працює на СТО («власний механік синочка!»). Тож прив`язаність хлопчика до авто і швидкостей спостеріг в малого в 2 роки.

І – почалось! Спершу авто на акумуляторах, потім – тест-драйви на таткових колінах в дорослому картингу. А згодом – вже й картинг «під Едика».

– Поки що тато возить і долучає хлопця до занять на картингових трасах самотужки – в Тернопіль, Київ, – коментує начальник відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради Віктор Нагірний. – Та незабаром ми долучатимемося коштом з міського бюджету: адже то – наша гордість! – додає.

І – повідомляє, що незабаром при Чортківському палаці дітей і юнацтва запрацює гурток з картингу, бо охочої до того дітлашні, на кшталт Едика Петрушака, трохи є.

Можливо, не всі такі талановиті, як цей 5-річний спортсмен, для якого наразі швидкість руху 60 км/год. – хоч би й що. Недарма ж він так хвацько навчав азам картингу обох ведучих «Крутіше за всіх» – Андрія Данилевича та Андрія Доманського. У тих аж очі лізли на лоба.

А втім, дивімось, як все було.



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