Мешканець Тернопільщини зробив розкішний будинок для собаки

Чотирилапому другу мешканця міста Кременець на Тернопільщині Сергія Киричка неабияк пощастило, адже господар змайстрував для нього неабиякої краси собачу будку, якою хочеться милуватися довго, – пишуть Тернополяни.

Як розповів пан Сергій, створенням виробів з дерева захоплюється давно, а любов майструвати йому прищепив батько.

— Мій тато був столяром, робив вікна, двері. Його зайнятість припала й мені до душі, тож деяку майстерність перейняв від нього. Майструвати, виробляти щось із деревини – хобі для мене. Отримую наснагу від того, що вечорами, після роботи сідаю за дерево. Собача будка – один із останній моїх виробів, яким дуже задоволений. Її виготовив для свого песика Оскара. На роботу витратив більше тижня, а працював над будою після основної роботи, коли мав вільний час. Для основи виробу використав старі палети та інші підручні матеріали, яких мав багато біля дому. Зробив у буді стильний сучасний дах. Опісля гарненько полакував виріб, — поділився Сергій Киричок.

Умілець підмітив, що цю будку не продасть нікому, адже вклав у виріб немало старання, сил та любові. Однак якщо комусь із мешканців Тернопілля сподобалося творіння його рук, чоловік готовий зробити на замовлення подібний собачий будиночок.

Чоловік сподівається, що колись його хобі переросте у щось більше – буде присвячувати улюбленому заняттю більше часу.