Не міг відпустити на війну сина самого: на фронті загинув Анатолій Шафранський з Тернопільщини

Анатолій Шафранський із села Новосілка Скалатської громади пішов захищати Україну з перших днів війни. Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення, його сину вручили повістку на службу. Але тато не зміг відпустити сина самого і спільно з ним вступив в лави ЗСУ.

Анатолій Шафранський загинув у жорстоких боях з російськими окупантами. Стала вдовою дружина Оля , залишилися сиротами діти: Вікторія, Дмитро та Ігор. Ніколи більше не обійме свого Анатолія мама.

Про загибель українського захисника повідомили у Скалатській міській раді, а також на сторінці БО «Скалат – громада добра».

«Знову жахлива звістка прийшла у нашу громаду. Виконуючи бойове завдання загинув житель с. Новосілка Анатолій Шафранський.

У скорботі схиляємо голови перед Героєм України. Розділяємо біль втрати, співчуваємо рідним та близьким», – оприлюднили у Скалатській міській раді.

«Знову плаче небо та Скалатська громада! Не віриться, що ми втрачаємо гідних солдатів української армії! Анатолій Шафранський уродженець м. Скалат, але проживав у с. Новосілка.

З перших днів повномасштабної війни його синові вручили повістку на службу, але тато не зміг відпустити сина і спільно з ним вступив у лави ЗСУ!

Сьогодні стала вдовою дружина Оля, залишилися діти сиротами: Вікторія, Дмитро, Ігор. Ми розділяємо втрату з дружиною, дітьми, мамою, сестрою, братом та всією родиною. Співчуваємо Вам, дякуємо за мужній крок покійного Героя!

Хто має можливість, підтримайте дружину, яка залишається з трьома дітьми!

Шафранській сім’ї: посилання на банку: https://send.monobank.ua/jar/64Av36boFu

Номер картки банки

5375 4112 0396 7505», – написали у БО «Скалат – громада добра».

Вічна пам’ять Герою!

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