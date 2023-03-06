00:26 | 7.03.2023
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Тернополі прийняли програми підтримки родин та дітей Героїв

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

На сесії Тернопільської міської ради прийнято програми підтримки родин та дітей Героїв Тернополя та громади. Програми прийняті з метою соціального захисту та підтримки родин Героїв, надання додаткових до встановлених законодавством пільг і соціальних виплат.

Заходи Програми поширюються на родини та дітей, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, та які прибули з інших територій України, та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і зареєстровані як вимушено переміщені особи.

Зокрема, в межах Програм передбачені такі заходи, як:

  • забезпечення надання Родинам комплексу безкоштовних соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування та ін.;
  • забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг  в рамках діяльності «Телефону Довіри»;
  • організація надання юридичної  допомоги;
  • забезпечення безоплатного проїзду в пасажирському громадському транспорті, а також у перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернопільської  міської територіальної громади,  та на прогулянкових теплоходах;
  • організація тематичних зустрічей та інших заходів;
  • першочергове влаштуванням дітей у дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади громади  та у Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола;
  • зарахування дітей у гуртки закладів позашкільної освіти, відвідування дітьми  спортивних груп на безоплатній основі тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *