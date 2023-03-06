У Тернополі прийняли програми підтримки родин та дітей Героїв

На сесії Тернопільської міської ради прийнято програми підтримки родин та дітей Героїв Тернополя та громади. Програми прийняті з метою соціального захисту та підтримки родин Героїв, надання додаткових до встановлених законодавством пільг і соціальних виплат.

Заходи Програми поширюються на родини та дітей, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, та які прибули з інших територій України, та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і зареєстровані як вимушено переміщені особи.

Зокрема, в межах Програм передбачені такі заходи, як:

забезпечення надання Родинам комплексу безкоштовних соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування та ін.;

забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри»;

організація надання юридичної допомоги;

забезпечення безоплатного проїзду в пасажирському громадському транспорті, а також у перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернопільської міської територіальної громади, та на прогулянкових теплоходах;

організація тематичних зустрічей та інших заходів;

першочергове влаштуванням дітей у дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади громади та у Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола;

зарахування дітей у гуртки закладів позашкільної освіти, відвідування дітьми спортивних груп на безоплатній основі тощо.