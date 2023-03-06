У Тернополі прийняли програми підтримки родин та дітей Героїв
На сесії Тернопільської міської ради прийнято програми підтримки родин та дітей Героїв Тернополя та громади. Програми прийняті з метою соціального захисту та підтримки родин Героїв, надання додаткових до встановлених законодавством пільг і соціальних виплат.
Заходи Програми поширюються на родини та дітей, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади, та які прибули з інших територій України, та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади і зареєстровані як вимушено переміщені особи.
Зокрема, в межах Програм передбачені такі заходи, як:
- забезпечення надання Родинам комплексу безкоштовних соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування та ін.;
- забезпечення надання інформаційно-консультативних послуг в рамках діяльності «Телефону Довіри»;
- організація надання юридичної допомоги;
- забезпечення безоплатного проїзду в пасажирському громадському транспорті, а також у перевізників, які обслуговують маршрутну мережу Тернопільської міської територіальної громади, та на прогулянкових теплоходах;
- організація тематичних зустрічей та інших заходів;
- першочергове влаштуванням дітей у дошкільні, загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади громади та у Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола;
- зарахування дітей у гуртки закладів позашкільної освіти, відвідування дітьми спортивних груп на безоплатній основі тощо.