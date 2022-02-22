Скульптури митця з Тернопільщини демонструють у Вільнюсі

Твори знаменитого скульптора XVIII століття, який творив на Тернопільщині, показують у столиці Литви.

Окремі скульптури із фонду Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького, спеціально відреставровані для цієї виставки.

У Національному музеї «Палац Великих князів Литовських» у Вільнюсі відкрилася міжнародна виставка творів «Містика барокової скульптури: Йоанн Ґеорґ Пінзель та інші майстри Львова XVIII ст.» з колекції Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

Як повідомляється, подія присвячена святкуванню 700-річчя столиці Литовської Республіки.

«Два десятка шедеврів кращих майстрів Львівської школи скульптури XVIII ст., серед яких Йоанн Ґеорґ Пінзель, Францишек Олендзький, Антоній Осінський, Томас Гуттер, Ян Оброцький та інші експонуватимуться до 22 травня 2022 року у відбудованому палаці – символі литовської державності. Відвідувачі матимуть змогу побачити шість робіт різця Майстра Пінзеля, а саме «Івана Хрестителя», «Богоматір», «Св. Фелікса з дитям», «Св. Флоріана», «Св. Якима» та «Розп’яття», – йдеться у повідомленні.

Частина скульптур із фондосховищ Галереї, спеціально відреставрована для цієї виставки, буде представлена на огляд публіки вперше.

Зібрання Галереї, що є частиною Музейного фонду України, репрезентуватиме на виставці особливості розвитку скульптури пізнього бароко у різних регіонах західною України, зокрема, у Львові, Прикарпатті та Тернопільщині.



