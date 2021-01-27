Нова мода на Тернопільщині – вживлення камінців у тіло

На її шиї виблискує ледь помітний камінчик. Ще два, у серцевині квіток-тату. Це мікродермали, які вживлюють просто в тіло. Кременчанка Олена розповідає, що таких прикрас можна встановлювати безліч і де завгодно. Процедура проходить під анестезією, а згодом верхню частину прикраси можна змінювати на яку заманеться. А встановити модний тренд на тілі можна у салоні краси.

Вперше Олена Щіпська побачила мікродермали на фото в якомусь із журналів. Більше року наважувалася на процедуру сама.

— Почнемо з того, що це головний тренд сучасності. Що тільки не роблять наші хлопці та дівчата, щоб виразити себе та підкреслити свою індивідуальність. Одні фарбують волосся, інші купуют модний одяг, треті захоплюються татуюванням, інші роблять пірсинг. Я, мабуть, та особа, котра поєднує в собі все. Тому, що я дуже люблю татуювання та пірсинг. А коли щось роблю, то вже не можу зупинитися, воно затягує і я від цього кайфую, усе це приносить задоволення, — каже Олена Щіпська.

Спершу встановила один камінчик на шиї, а згодом й інших два у тату

Олена звернулася до Тернопільської майстрині, спершу встановила один камінчик на шиї, а згодом й інших два у тату. Сподобалося. Захопилася аж настільки, що й сама поїхала до майстрині на навчання і встановлює тепер мікродермали сама.

— Навіть не так. Моя майстриня сама мені запропонувала повчитися. А до цього я робила у неї екстремальний пірсинг. І вона розгледіла в мені аж настільки відчайдушну людину, котра може цим займатися сама.

Собі Олена встановлювала перший мікродермал наприкінці літа, аби було вдосталь часу, щоб все загоїлося так, як це потрібно.

— Одразу після встановлення — мікродермал потрібно заклеювати два місяці. Я зробила в серпні, а тоді вже наважилася в татушці. Точно знаю, що на цьому я не збираюся зупинятися.

Найчастіше обирають місце для мікродермалів — на шиї

Сама ж Олена працює лише з повнолітніми клієнтами.

— Тільки з 18 років. Це має бути свідомо. І, звісно, правильний догляд. А так особливо протипоказань немає.

Найчастіше обирають місце для мікродермалів — на шиї. При правильному догляді, за півроку верхню вкрутку можна змінити на будь-яку іншу. Вони є різної форми, різних металів. А от сам імплант — титановий.

Загалом на всю процедуру — 15 хвилин максимум

— Встановлювати можна де завгодно. Небажано, хіба де великий жировий прошарок, аби не відбулося відторгнення імпланта, — каже майстриня.

Запевняє, що процедура швидка і безболісна, проходить під місцевою анестезією.

— Вибрали місце де встановлюємо, вибрали сережку, дістали стерильні інструменти, п’ять хвилин анестезії, загалом на все — 15 хвилин максимум.

Додає, що це менш травмуюча процедура, ніж звичний пірсинг.

— Власне пірсинг є двох видів класичний і екстремальний. Класика — це вушка, пупок, екстремальний, це вже бікіні і якісь делікатні зони. Також пірсинг може бути поверхневий і глибокий. Поверхневий — це от наші мікродермали, котрі встановлюються тільки під верхній шар шкіри. Сама Т-подібна пластина , імплант, знаходиться в шкірі, а зовні лише накрутка.

Ставлять мікродермали і чоловіки. На руках, задній частині шиї, часто на грудях.

Цінова політика — 500 гривень вартість проколу. Від 180 гривень можна обрати сережки. Прикраси можна вибрати одразу ж у салоні.

КременецьСіті