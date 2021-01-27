14:00 | 27.01.2021
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Районна рада сказала Сергію Надалу: “Ні!”

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Сесія Тернопільської районної ради, яка відбулась вчора, могла закінчитись скандалом.
Напередодні недосвідчений голова райради свободівець Віктор Козорог вирішив, що Тернопільську районну лікарню слід передати у власність громади міста Тернополя. Така ж позиція була й в Сергія Надала. Тільки проти такої ініціативи виступили депутати районної ради та актив району із різних політичних кіл. Проти голови районної ради виступили навіть його однопартійці. Врешті питання так і не потрапило до порядку денного, але ця тема може ще розвинутися в майбутньому. Адже Сергій Надал ще не втратив надію отримати приміщення та землю в самому центрі Тернополя.

З інф. Ян-Амор Тарновський

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