Районна рада сказала Сергію Надалу: “Ні!”

Сесія Тернопільської районної ради, яка відбулась вчора, могла закінчитись скандалом.

Напередодні недосвідчений голова райради свободівець Віктор Козорог вирішив, що Тернопільську районну лікарню слід передати у власність громади міста Тернополя. Така ж позиція була й в Сергія Надала. Тільки проти такої ініціативи виступили депутати районної ради та актив району із різних політичних кіл. Проти голови районної ради виступили навіть його однопартійці. Врешті питання так і не потрапило до порядку денного, але ця тема може ще розвинутися в майбутньому. Адже Сергій Надал ще не втратив надію отримати приміщення та землю в самому центрі Тернополя.

З інф. Ян-Амор Тарновський