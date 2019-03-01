Тернопільський лікар Зоряна Савчук: «Найбільша винагорода, коли людина знову бачить»

«Люби те, що робиш» – головна формула успіху лікаря-офтальмолога Зоряни Савчук. Вона із самого дитинства мріяла бути лікарем і жодного разу в житті не пошкодувала, що ним стала. Про свою мрію, життєвий шлях і професійну діяльність розповіла в інтерв’ю газеті «Університетська лікарня».

– Зоряно Любомирівно, в кожного свій шлях до омріяної професії, а як було у вас?

– У мене доволі цікава історія. Я сама родом з міста Заліщики. До Тернополя переїхала, коли вступила до університету. А чого медицина? Мабуть, через те, що батьки – медики. А ще в тата були проблеми зі зором і йому допомогли фахівці тоді ще Тернопільської обласної лікарні. Мене так це зворушило, що пообіцяла собі: коли виросту, обов’язково стану офтальмологом! Відтак жодна інша професія мене більше не приваблювала. Вважаю, що кожна людина має займатися тим, до чого їй найбільше лежить душа.

– Що найбільше допомагає у роботі?

– Медицина – це командна робота. Тому в офтальмологічному відділенні мені пощастило працювати зі справжніми фахівцями своєї справи, які вболівають за кожного пацієнта. Нашим керівником і наставником є завідувач відділення Інна Мар’янівна Гребеник. Вона ніколи не залишається осторонь, допомагає, стимулює до навчання та самовдосконалення. А це в наш час є дуже рідкісним явищем.

– Чим офтальмологія вам близька?

– Тим, що є змога допомогти пацієнту повернути зір. Емоції людини, яка знову може бачити, важко передати словами. Відтак, коли все вдається, розумієш, що працюєш недаремно. Хоча це коштує величезних зусиль, кількамісячної праці, але, повірте, це вартує того!

– Бували у вашій практиці випадки, які найбільше запам’яталися?

– Якось до нас доправили чоловіка з різаною раною ока. Він намагався захистити власного сина, а п’яний молодик вдарив його розбитою скляною пляшкою в око. Рана була глибока, око – понівечене. Щоб пацієнт видужав, знадобилися три операції та рік реабілітації, але зір ми йому врятували. Інший випадок, відразу спадає мені на думку. Ми прооперували літнього чоловіка з приводу катаракти. Операція минула успішно. Нам вдалося йому допомогти і зір відновився. Згодом він приходить до нас на профілактичну перевірку та розповідає, що їздив до Лондона відвідати доньку. Коли вона дізналася, що його оперували в Тернополі, дуже розсердилася, мовляв, фахівці столиці Великобританії набагато кращі. Одразу відвела його до офтальмологічної клініки в Лондоні, щоб перевірити чи в Україні лікарі не зашкодили батькові. На що англійські медики, після ретельного обстеження відповіли: операція проведена дуже професійно й зору її батька нічого не загрожує. Тож не потрібно вважати, що в Україні медицина на дуже низькому рівні. І в нас є хороші фахівці. Звісно, з матеріально-технічною базою лікарень на туманному Альбіоні ми не зрівняємося, але лікарі в Україні нічим не гірші.

– Розкажіть про основні правила гігієни зору…

– Якщо їдете в транспорті, то, озирнувшись, побачите, що 50-80% зайняті іграми, переглядом відео або читанням книг у телефоні чи планшеті. Це погано через те, що перенапружуються м’язи ока, через погане освітлення, дрібний шрифт та часту зміну відстані до екрана. Проблема в тому, що всі знають про це, але ніхто не дотримується простих правил. Усі знають, що дітям не можна тривалий час перебувати перед екраном комп’ютера, що діти повинні бути більше на відкритому повітрі, займатися спортом, правильно харчуватися (є багато продуктів, які могли б відновити здоров’я очей).

– Що це за продукти?

– Це всі продукти, які мають жовтуватий та помаранчевий колір. Треба споживати також чорницю, смородину, моркву, буряк, шпинат, брокколі. Всі салати містять велику кількість мікроелементів, які корисні для здоров’я очей.

– Які ще проблеми можуть виникнути із зором у тих, хто тривалий час проводить за комп’ютером?

– Це ще синдром сухого ока або комп’ютерний синдром. У звичайному стані спробуйте не кліпати секунд 30 й ви одразу ж відчуєте дискомфорт, печіння, почервоніння. Це через те, що розривається слізна плівка й очі починають пересихати. Коли працюєте тривалий час за комп’ютером, ви зосереджено дивитеся на екран і рідше моргаєте, внаслідок чого порушується постійне зволоження очного яблука. Ті, хто носить контактні лінзи, також у групі ризику з розвитку синдрому сухого ока. Взагалі не лише очі страждають при постійній роботі за комп’ютером, але й хребет, погіршується циркуляція крові, яка живить головний мозок, руки.

– А що із синдромом сухого ока, які можуть бути наслідки?

– Можуть бути ускладнення при інфекції, хронічні кератокон’юнктивіти, ксероз, а пересихання очного яблука може також призвести до втрати зору.

– У сучасному світі важко обійтися без комп’ютера, а всі знаємо, як він негативно діє на зір… Чи можна якось зменшити його шкідливий вплив?

– Прекрасно розумію, що без комп’ютера тепер не обійтися. Багато людей цілодобово працює за монітором, бо цього вимагає професія. І відмовитися від комп’ютера аж ніяк. Але мінімізувати поганий вплив можна. Варто лише постаратися. Основна проблема втрати зору при роботі з комп’ютером виникає через те, що ми мало моргаємо. Оболонка ока достатньо не зволожується, слізна плівка рветься, підсихає рогівка ока. Як наслідок – короткозорість. Часто виникає сітка або рябіє в очах. Тому необхідно час від часу давати очам відпочити. Головне – стежити, щоб екран монітора розташовувався вище рівня очей та щоб на нього не потрапляли прямі сонячні промені. Працюючи за комп’ютером, не спрямовуйте на нього світло від лампи, робіть невеликі перерви в роботі та не забувайте про вправи.

Мар’яна СУСІДКО

Медична Академія

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