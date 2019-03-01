Чиновники тернопільської РДА гроші, передбачені на зарплату освітянам, віддали іншим

Тернопільські аудитори виявили втрат на суму 1,8 млн грн у Відділі освіти Тернопільської райдержадміністрації. Під час ревізії фінансово-господарської діяльності Відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області виявили фінансових порушень, що призвели до втрат, на суму 1,8 млн грн.

Бухгалтерська служба відділу освіти безпідставно перерахувала сторонній юридичній особі коштів на суму понад 716 тис. грн, передбачених у кошторисі на виплату заробітної плати працівникам установи.

Не за цільовим призначенням використано коштів освітньої субвенції на суму 388 тис. грн та спрямовано на оплату вартості комунальних послуг, спожитих дошкільними підрозділами навчально-виховних комплексів. Через невжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості в межах терміну позовної давності відділ освіти недоотримав 420 тис. грн.

Кошти, що надійшли від орендарів за комунальні послуги, спожиті ними в минулих бюджетних періодах, установа не перерахувала в дохід місцевого бюджету, а використала на здійснення поточних видатків, що призвело до недоотримання місцевим бюджетом коштів на суму 174 тис. грн.

Окрім того, установлено зайві витрати на виплату заробітної плати, оплату завищеної вартості ремонтно-будівельних робіт та комунальних послуг на суму понад 105 тис. грн.

Серед інших виявлених порушень, що не призвели до втрат, завищення потреби у бюджетних коштах, яку профінансовано на утримання понаднормативних посад.

За допущення порушень до установи застосовано фінансові санкції, 6 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів та поінформовано місцеві органи влади та самоврядування.

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