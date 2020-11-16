Падре Серж і рок-н-рол: блог тернопільського монаха сколихнув мережу

У Тернополі священнослужитель створив блог. Монах придумав собі нік Падре Серж і простими доступними словами розповідає про те, що найбільше цікавить людей. Про це повідомляє Шо Там.

Хлопець живе у монастирі Української греко-католицької церкви у Тернополі.

«Свої теми беру із розмов. Люди питають, що їх хвилює, а я розповідаю у блозі», — розповідає Сергій Гончаров.

Під ніком «Падре Серж» монах говорить про важливе із тими, хто далекий від церкви. Чоловік зібрав понад 11 тисяч підписників.

Сергій родом з Білорусі, але переїхав до Тернополя і вже вивчив українську мову. Коли йому роблять зауваження, що щось сказав неправильно, не ображається, а навпаки радіє, що його вважають українцем, який інколи робить помилки.

У своїх блогах Падре Серж підіймає різні теми: про квитки на рейс № 666, чорну кішку, яка перейшла дорогу, забобони, наркотики, рок-н-рол тощо.

«Я належу до редемптористів, і наша місія — йти до людей, для яких стандартна проповідь не промовляє», — пояснює Сергій Гончаров.

Монах сам знімає і монтує свої ролики та викладає їх на ютуб та у фейсбук. Спочатку його дивилися лише брати з монастиря та друзі, а зараз відео набирають по 200 тисяч переглядів.