У Тернопільській області розцвіла сон-трава, яка від природи квітне у травні

У Тернопільській області розцвіла сон-трава, на схилах Дністра, пише ПІК.

Побачив квітку, яка від природи квітне у травні, та поділився її світлиною у соцмережах Олександр Вікирчак, начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку Дністровський каньйон.

«Квітку я побачив в урочищі Вільгова, що на території нашого парку в Заліщицькому районі. Ймовірно, що є ще квіти сон-трави, проте я спеціально їх не шукав. А от навесні їх у нас багато у різних місцях», – розповідає ПІКу пан Вікирчак.

Сон-трава, за словами чоловіка, має кілька видів: сон великий, сон чорніючий, сон розлогий. Пан Вікирчак побачив сон чорніючий.

«Це степова рослина, але на схилах Дністровського каньйону трапляються лучно-степові ділянки, де є така рослинність, як скажімо, в степах на Півдні України»,– продовжує Вікирчак.

Висота сон трави чорніючої від 10 до 40 сантиметрів. Рослина, яку побачив пан Олександр, була заввишки 10-11 сантиметрів. Прикметно, що сон-трава є червонокнижною рослиною і зривати її заборонено. А те, що рослина дала квіти восени, чоловік пояснює теплою як для ього періоду погодою та зміною клімату.

Злата ЛЕМІШ.

Фото з архіву Олександра Вікирчака.