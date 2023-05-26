Під час авіаційного обстрілу загинув Василь Грабовський з Тернопільщин

😢🇺🇦Із сумом сповіщаємо, що 23 травня поблизу населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області під час авіаційного обстрілу загинув земляк, мешканець села Синягівка, 30-річний солдат-мінометник Василь Грабовський. Про це повідомляє голова Збаразької міської ради Роман Полікровський.

Розділяємо горе родини та висловлюють щире співчуття усім близьким, друзям Василя.

💙💛Вічна пам’ять мужньому захиснику України! Слава Герою!💙💛

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