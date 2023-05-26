Патрульні повернули додому дівчинку, яка загубилася

Учора, близько 18-ї години, на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення дитини на вулиці Пирогова.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили заявника та маленьку дівчинку. Дитина не могла пояснити, де її батьки. Тож, інспектори Віталій Михайлишин та Василь Шафранський повідомили про подію соціальних працівників та службу у справах дітей. Останні впізнали дівчинку та повідомили охоронцям порядку адресу, де вона мешкає.

Патрульні заспокоїли дитину та доставили її додому, де передали бабусі, адже зі слів жінки, тато дівчинки перебував на роботі. Надалі, відповідні служби з’ясовуватимуть всі обставини події та перевірять умови проживання родини.

Дякуємо заявникові за небайдужість та нашим колегам за людяність та оперативність!