Подружжя з Тернополя розмальовує гільзи, щоб підтримати ЗСУ

Подружжя Флисників з Тернополя розмальовують гільзи від використаних боєприпасів, щоб підтримати ЗСУ. Їх передають військовим на передову та продають. Зароблені гроші використовують на потреби військових.

Подружжя Тараса і Любові Флисників з Тернополя розмальовують гільзи. Тарас Флисник працює на одній з СТО в Тернополі. Чоловік розповідає, з перших днів повномасштабної війни допомагають нашим захисникам – готують автомобілі на передову. Їхня станція техобслуговування налагодила зв’язок з добровольчим батальйоном.

“Ми з друзями обслуговували, малювали камуфляж на автівках, які потім безпосередньо наш друг Роман віддавав в потрібні батальйони, підрозділи”, – каже Тарас.

Тарас Флисник. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Якось військові привезли чоловіку дві використані гільзи і попросили розмалювати.

“Вони відстріляні та знешкоджені атрибути військові з фронту привозили і запропонували дітям дати розмалювати. Гільзи ці продавались і діти досить непогані суми виручали. Якщо я не помилюсь, то там перша сума була в районі 15-17 тисяч. На зароблені кошти купляли аптечки, або щось військовим і також передавали”.

Гільзи. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

До розмальовування боєприпасів долучилася і Тарасова дружина. Любов працює в салоні краси, а після роботи волонтерить разом з чоловіком.

“Малюємо ми на цих гільзах нашу українську символіку, атрибути, герби, козаків. Також ми малювали з прапорами країн, які нам допомагають. Нам недавно передали з фронту вже більші гільзи. Моя донечка запропонувала на ній зобразити червоно-чорний прапор”, – говорить Любов.

Любов. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Розмальовувати боєприпаси допомагає донька. Дівчинка також малює патріотичні малюнки для українських захисників.

“Мені подобається малювати, бо я дуже красиво малюю. Хочу стати художником. Я хочу, щоб моє бажання здійснилось, щоб Україна перемогла. І в нашій Україні був мир”, – розповіла Зоя.

Донька Зоя. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Тарас розповів, що на боєприпасах малюють національну символіку або те, що просять замовники.

“Дуже багато було замовлень козаків з мультфільму, якщо ви пам’ятаєте. Ми намалювали, якщо не помиляюсь, десь 6 комплектів таких. Також військовий капелан попросив, щоб намалював на гільзі Матір Божу”.

Розмальовані гільзи. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Сьогодні гільза знаходиться у храмі села Покропивна Зборівської громади. На черзі гранатомет, який нещодавно передали військові.

“Це гранатомет. Він приїхав також з передової. Він весь опломбований. Ми на ньому плануємо намалювати козака-воїна з вусами, шаблями, а з іншої сторони наша українська символіка буде”.

Тарас. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Світлини виробів Тарас публікує у своїй сторіс на сторінках у соцмережах. Таким чином всі охочі можуть долучитися до допомоги ЗСУ.

“Відгукнувся дідусь старенький 90 років. Прочитав нашу статтю. Сказав, що в нього є автомобіль “ВАЗ”. Він би хотів його просто так передати на користь нашим ЗСУ. Ми його підремонтуємо і він поїде для якось підрозділу”.

Сім’я Флисник. Фото: Любов Гадомська/Суспільне Тернопіль

Флисник розповів, що у відповідь військові відправляють подарунки.

“Військовослужбовець Славік подарував шеврон. Ми йому на одній з гільз маленьких намалювали такий же логотип. Це логотип 24 нашої бригади, наших захисників, які на фронті боронять нашу землю. І він прямо на місці відірвав цей шеврон від свого рукава і подарував нашій Златі”.

Суспільне