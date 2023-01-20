Підписав контракт із ЗСУ, не сказавши рідним. 21-річний захисник з Тернополя

21-річний військовий Василь Пізняк на псевдо “Ваха“ вперше за час повномасштабної війни приїхав додому. До початку вторгнення він проходив строкову службу. У травні минулого року підписав контракт зі Збройними силами України. Про це не сказав нікому, навіть батькам.

“24 лютого я ще був строковиком. Нас підняли. Я думав, що знову хтось в якийсь “косяк” залетів і бігати треба. Нам починають давати патрони. Сказали, що війна в країні”.

Василь Пізняк. Фото: Анастасія Кисіль/Суспільне Тернопіль

У травні Василь Пізняк підписав контракт на військову службу в Збройних силах України на 3 роки.

“Батьки не знали. Ніхто не знав, що я йду на контракт. Попросив маму, щоб вона перекинула мені документи, бо я хочу зробити права”.

Військовий на фронті. Фото: Василь Пізняк

Із жовтня “Ваха” воює на фронті.

“Я цей день ніколи не забуду. Вони нас почали штурмувати з 6 ранку, почали накривати мінометами, танки пішли. Бій був 10 годин, дуже важкий. Тоді в нас вже боєприпасів не було. Ми якось протрималися. Тоді я вже з всіма попрощався в думках. Взяв телефон, подивився фотографію мами. Телефон закинув в бліндаж, взяв РПГ і пішов на позицію сидіти, чекати”, – каже військовий.

“Ваха” з побратимом. Фото: Василь Пізняк

Василь знімає відео про побут побратимів на передовій у “Тік-Ток”.

“Роблю це чисто для себе, щоб з хлопцями посміятися, пожартувати, трохи відволіктися від того всього”.

Василь Пізняк в Тернополі. Фото: Анастасія Кисіль/Суспільне Тернопіль

Василь Пізняк не був удома рік.

“Я зразу, як дізнався, що їду додому, сказав мамі: “мамо, ліпи вареників більше. Весь холодильник мама забила варениками. Я вже два дні як дома, то тільки вареники їм”.

Військовослужбовець біля озера. Фото: Анастасія Кисіль/Суспільне Тернопіль

Василь каже, на фронті часто уявляв момент, коли приїде додому:

“Дуже скучав за Тернополем, саме за озером і центром. Хотів отак просто прогулятися з батьками і сестрою. І забути те все, що було, як страшний сон. Я мрію по перемогу. Хочу, щоб всі хлопці, які там знаходяться, повернулися живі та здорові, щоб кожен провернувся до мами, до дівчини. Щоб все було добре”.

Суспільне