Графік вимкнень електроенергії з 23 по 29 січня на Тернопільщині

Через значний дефіцит потужності в енергосистемі України, що є наслідком масованих ракетних та дронових атак по об’єктах енергетичної інфраструктури за розпорядженням НЕК «Укренерго» для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні, ВАТ «Тернопільобленерго» продовжує застосовувати погодинні вимкнення електроенергії, – розповів начальник інформаційно-консультаційного центру ВАТ «Тернопільобленерго» Назар Кульчицький.

Графік погодинних вимкнень розміщений на офіційному веб сайті Товариства та щотижня оновлюється. Даний графік передбачає певну черговість вимкнення. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, корегується навантаження, ввімкненням або вимкненням електропостачання певної групи споживачів. Групи споживачів залишаються незмінні, лише змінюється період обмеження електропостачання.

В разі раціонального використання електричної енергії споживачами та дотримання Тернопільською областю доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії, відключаються тільки основні черги.

Але необхідність застосування додаткових черг виникає постійно при збільшенні обсягу споживання електричної енергії або ж зменшенні дозволеної величини потужності на область.

Отже, всім споживачам варто орієнтуватися на основні та додаткові черги.

Значно збільшилась кількість звернень споживачів щодо надійності та безперебійності електропостачання, а саме відключень електричної енергії та дотримання графіку погодинних відключень.

Графік погодинних відключень не може бути абсолютно точним. По-перше, працівники, які безпосередньо здійснюють операції з вимкнення чи увімкнення обладнання, переїжджають з об’єкта на об’єкт, тому потрібний час для здійснення операції. По-друге виникають ситуації коли обладнання виходить з ладу через сильне перевантаження. Це пов’язано з тим, що енергосистема міста Тернопіль та Тернопільської області будувалась не для того, щоб вимикати світло у мешканців, а для того, щоб забезпечувати надійне енергозабезпечення. Також велике навантаження виникає при відновленні електропостачання, коли всі прилади у квартирах залишаються включеними. Все це призводить до додаткових локальних аварій, усунення яких спричиняє затримки при включенні окремих ліній електропередачі. По-третє підчас повітряної тривоги працівники не здійснюють операції з увімкнення чи вимкнення електрообладнання, адже перебувати на об’єкті електроенергетики небезпечно.

Найчастіше споживачі звертаються з питанням «Чому у мого сусіда світло є, а в мене немає?». На жаль, в місті Тернополі та Тернопільській області є інтеграція житлової забудови з об’єктами критичної інфраструктури і багато ліній електропередачі поєднують одночасно й критичну інфраструктуру та будинки. Їх не можна вимикати, оскільки тоді світло вимкнеться і у лікарні чи котельній, – зазначив Назар Кульчицький.

Стан в енергосистемі країни залишається складний і тому варто з розумінням віднестись до даної ситуації та бути готовими до тривалих перерв в електропостачанні.

А за наявності електропостачання ощадливо ставитися до електричної енергії, адже в нашій країні функціонує об’єднана енергосистема і кожен споживач, економлячи кВт·год, робить свій внесок у відновлення електромережі країни.