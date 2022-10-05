Шумщина плаче… На війні загинув Сергій Руденький

Знову сумна втрата у шумській громаді… Про це повідомляє міський голова Володимир Боярський.

03 жовтня внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Красногорівка Покровського району на Донеччині загинув Руденький Сергій Анатолійович, 1984 року народження.

Ще від початку широкомасштабного вторгнення Сергій пішов захищати рідну землю, не зміг спокійно залишатись дома.

Народився Герой на Хмельниччині та згодом сім’я переїхала на батьківщину матері в село Залісці Шумської громади.

Сергій назавжди залишиться в пам’яті рідних та близьких як чудовий син, найкращий брат, надійний друг та побратим. Він був добрим, щирим, життєрадісним, завжди усіх підтримував та допомагав у всьому. Україна втратила ще одного Героя, який щиро любив її та захищав, незважаючи ні на що.

Він ніколи не ховався від труднощів, для нього обов’язок був понад усе.

Вічна слава Герою…

Низько схиляємо голову перед загиблим, розділяємо біль втрати з рідними, близькими та друзями.

Про зустріч загиблого Героя та чин поховання буде повідомлено згодом.