16:56 | 5.10.2022
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Афіша Тернополя 

Пропозиція оренди в Тернополі: частина навчального корпусу

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Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з оренди частини навчального корпусу з готелем слухачів.

💡 Актив перебуває у задовільному технічному стані.

💰Стартова ціна — 3 540,77 гривень;
📭Прийом пропозицій — до 11 жовтня 2022 року;
🗓Дата аукціону — 12 жовтня 2022 року;
⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;
📍Локація — Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Львівська 11а.

 

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