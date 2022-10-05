Пропозиція оренди в Тернополі: частина навчального корпусу

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з оренди частини навчального корпусу з готелем слухачів.

💡 Актив перебуває у задовільному технічному стані.

💰Стартова ціна — 3 540,77 гривень;

📭Прийом пропозицій — до 11 жовтня 2022 року;

🗓Дата аукціону — 12 жовтня 2022 року;

⏳Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану;

📍Локація — Тернопільська обл., місто Тернопіль, вулиця Львівська 11а.