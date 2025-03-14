19-річний Герой України врятував 21 побратима: історія мужності Владислава Степанчука
Про неймовірний героїзм 19-річного Владислава Степанчука розповів Павло Дронь.
Випускник Коропецького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою отримав «Золоту Зірку» Героя України. Указом Президента України від 26 лютого 2025 року він став наймолодшим військовим, удостоєним цього високого звання.
Владислав зростав у родині військових – його батьки, Володимир і Марина, служать у Збройних силах України. Змалку він переймав стійкість, відповідальність та дух воїна. Ці риси загартувалися і під час навчання в Коропецькому обласному ліцеї, де виховують справжніх захисників.
Павло Дронь зазначає, що Владислав завжди вирізнявся рішучістю, дисципліною та відданістю Україні.
Щойно Владиславу виповнилося 18, він підписав контракт і у квітні 2024 року вирушив на передову.
Курський напрямок. Українські бійці облаштовували вогневі позиції, коли ворог завдав нищівного удару – артилерія, «Ланцети», міномети, атака піхоти.
Командир розрахунку та навідник гармати були тяжко поранені. Ворог намагався взяти українських воїнів у напівоточення. Бій тривав 4 години.
Владислав взяв командування на себе:
✔ Відновив зв’язок, зорієнтував побратимів.
✔ Організував оборону, розподіливши сектори спостереження.
✔ Об’єднав бійців та організував відхід у безпечне місце.
✔ Надав допомогу пораненим, змінив маршрут і вивів з-під ворожого вогню не лише свій загін, а й суміжні підрозділи.
Дії та рішучість Владислава врятували життя 21 воїна!
Павло Дронь підкреслює, що цей юнак – справжній символ мужності та відданості Україні.
Честь тобі, Владиславе!
Подяка твоїм батькам – Марині та Володимиру!
Слава Героям України! 💙💛