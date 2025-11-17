Пам’ять про Героя: Ігор Рожук — Почесний громадянин Тернополя та загиблий захисник України

Ігор Рожук, 37-річний солдат Збройних сил України, віддав своє життя за незалежність і територіальну цілісність України під час повномасштабного вторгнення Росії. Він загинув 28 серпня 2022 року біля села Краснопілля на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу вогневих позицій ЗСУ. Ігор був надійним військовим, патріотом і другом, який завжди був готовий допомогти.

Біографія Ігоря Рожука

Ігор Рожук народився 1 серпня 1985 року у селі Буцнів на Тернопільщині. Після служби в армії він працював у Дрогобичі, де більше п’яти років займався ремонтом і фарбуванням автомобілів, а згодом відкрив власну справу. Однак серце Ігоря завжди належало футболу, і він активно виступав за місцеві футбольні команди «Мрія», «Поділля» та «Лан».

З початком повномасштабної війни Ігор не чекав на повістку, а разом з друзями пішов до військкомату. Він став частиною 105-тої бригади, де служив водієм зенітно-кулеметного відділення. Ігор був відданим захисником України, і його бойовий дух був незламним до останнього.

Загибель Ігоря Рожука

28 серпня 2022 року, під час артилерійського обстрілу вогневих позицій ЗСУ біля села Краснопілля, Ігор зазнав смертельного осколкового поранення. Він був у бронежилеті, однак це не змогло врятувати його життя. Його смерть стала величезною втратою для побратимів, родини та всіх, хто знав Ігоря.

Пам’ять та відзнаки

Ігор Рожук був похований 1 вересня 2022 року на Алеї Героїв сільського цвинтаря у рідному селі Буцнів. Його пам’ять живе в серцях його рідних, друзів та земляків.

3 жовтня 2022 року, відповідно до рішення Тернопільської міської ради, Ігорю Рожуку посмертно присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Це висока відзнака за його мужність, героїзм та безстрашну боротьбу за Україну.

27 жовтня 2022 року в Великоберезовицькій громаді відбувся футбольний турнір на Кубок імені Ігоря Рожука. Це стало символом пам’яті про його великі заслуги в житті та на полі бою.

Залишились рідні

Ігор залишив після себе величезну любов до своєї родини. Його мати Олена Терентіївна, батько Теодозій Мирославович, рідний брат Олег, син Сергій та цивільна дружина Віка — усі вони пам’ятають його як людину, яка боролася за краще майбутнє для свого сина та всієї України.

Пам’ять про Героя живе

Ігор Рожук назавжди залишиться в серцях тих, хто знав його, як справжнього патріота, вірного друга та відданого сина і батька. Його подвиг буде завжди вшанований в Україні, а його ім’я живе в турнірах, що проходять на його честь, та в серцях українців.