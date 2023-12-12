Христина Феціца отримала нагороду Президента України “Золоте серце”
Тернопільська волонтерка Христина Феціца отримала нагороду Президента України “Золоте серце”, яку їй передав начальник ОВА Володимир Труш.
Ця відзнака символізує вдячність волонтерам за їхню багаторічну працю на волонтерському фронті.
Христина Феціца – волонтерка, директорка благодійної організації “Благодійний фонд “Логістичний центр допомоги бійцям АТО/ООС”. Волонтерка з 2014 року допомагає українським захисникам, самостійно доправляє необхідні речі у найнебезпечніші місця.
Варто зазначити, що лише 122 волонтери, окрім Христини Феціци, отримали цю високу нагороду.