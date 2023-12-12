Київстар відновить роботу за чотири-п’ять годин, компанію атакували хакери

Київстар відновить роботу за чотири-п’ять годин, – віце-прем’єр-міністр Кубраков. Мережу «Київстар» атакували хакери, що призвело до технічного збою.

Про це повідомили у прес-службі компанії, коментуючи відсутністю зв’язку у абонентів.

Відомо, що фахівці працюють над усуненням несправностей, до персональних даних абонентів хакери доступу не мають. Правоохоронні органи зафіксували факт хакерської атаки. Компанія «Київстар» обіцяє надати компенсацію абонентам, які не мали зв’язку чи не могли скористатися сервісами оператора.