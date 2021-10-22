Нові карантинні обмеження на Тернопільщині: як працюють заклади харчування

Із сертифікатом про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом мають бути й відвідувачі та працівники закладів громадського харчування.

Підприємець Назар Андрушко каже, його заклад сьогодні не перевіряли, дізнався про нові обмеження зі ЗМІ:

“Думаю, що це взагалі не наше питання і не наша юрисдикція, перевіряти людські сертифікати. Ми не та організація, яка повинна цим займатися. Виходить так, що ми ніби між двох вогнів: з одного боку в нас є споживачі, гості, які мають право нам не показувати цих речей, а з іншого боку є влада, яка диктує ці нові умови. Вона каже, що ми повинні так робити і ми ставимо питання до наших гостей, а вони говорять протилежне”.

Відвідувач цього закладу Андрій Новомлинський каже, COVID-сертифікат на вході до закладу не показував: “Сертифікат я не представляв, але я в цьому закладі не вперше, сертифікат в мене є, я вакцинований 2 рази. Думаю, що це необхідно, оскільки це забезпечить не тільки мене, а й суспільство”. Такі карантинні обмеження прийняла обласна комісія з надзвичайних ситуацій, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, в області створили 42 мобільні бригади, які перевірятимуть дотримання карантинних вимог. До них увійшли поліцейські, муніципали, працівники Держпродспоживслужби та Держпраці. Речниця Держпродспоживслужби Наталія Гресько підтвердила, що від 21 жовтня спільно з поліцією почали перевіряти заклади громадського харчування на дотримання карантинних вимог. За її словами, скільки закладів на сьогодні перевірили – підрахують пізніше. Суспільне