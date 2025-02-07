В селі Малі Чорнокінці юнаки та дівчата – Віка Федорів, Анастасія Клопіт, Катя Вербицька, Анжеліка Абушева, Володимир Федорів, Владислав Федорів, Олег Сиротюк, Денис Сиротюк та Антон Ткачук – відзначили свято святителя Василія Великого, виконуючи різдвяну пісню, що несла побажання миру та добра односельцям. Про це йдеться на сторінці Колиндянської громади.

Діти вирішили спрямувати зібрані кошти на допомогу нашим Захисникам. Вони перерахували 26 530 гривень для придбання дрона «Бомбер» для 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України. До цього внеску долучився тернополянин Олександр Міщій, уродженець села Колиндяни, який перерахував ще 7 000 гривень. Разом на дрон зібрали 33 530 гривень.

За словами волонтерів, вартість дрона становить 25 300 гривень, батареї – 3 800 гривень, тобто повний комплект коштує 29 100 гривень. Голова ГО «МОЯ7Я», відповідальний за придбання дрона, від імені всієї команди висловив щиру подяку молодим донорам, а також батькам і вчителям, які сприяють правильному вихованню молоді. Він повідомив, що залишок у сумі 4 430 гривень буде перераховано на наступний дрон, а також оголосив про дозбір 25 000 гривень для підтримки 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Ця благодійна ініціатива яскраво демонструє, як енергійна та патріотична молодь може об’єднатися заради підтримки наших військових, перетворюючи свято на реальну допомогу. Дії юнаків і дівчат з Малі Чорнокінці надихають і доводять, що кожна гривня має значення у боротьбі за мир та свободу України.

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