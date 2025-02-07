На Тернопільщині зросла захворюваність на ГРВІ: збільшення випадків серед дітей та школярів

За інформацією ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України», за період з 27 січня по 2 лютого 2025 року на Тернопільщині спостерігається зростання захворюваності на ГРВІ. Загальна кількість випадків піднялася на 6,6% – з 4536 до 4836, при цьому серед хворих дітей до 18 років – 57,6%, а школярів – 65,1% від усіх дитячих випадків.

У порівнянні з попереднім тижнем зафіксовано збільшення хворих на ГРВІ серед дітей на 13,4%, а серед школярів – на 17,9%. За звітний тиждень госпіталізовано 205 осіб, з яких 113 – діти, що на 30,6% більше, ніж 157 госпіталізованих у попередньому періоді.

Щодо COVID-19, за цей же тиждень зареєстровано 8 випадків, що становить 0,2% від загальної кількості захворювань на ГРВІ, що у два рази більше, ніж 4 випадки за попередній тиждень. Серед дітей лабораторно підтверджених випадків COVID-19 не зафіксовано, а кількість летальних випадків від грипу та COVID-19 залишається нульовою.

З початку епідсезону в області проти грипу щеплено 4249 осіб. Варто зазначити, що вакцинація проти грипу є рекомендованою процедурою, але не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, тому вакцину можуть закуповувати коштами місцевих бюджетів, підприємств або за власний кошт. Водночас, вакцина від COVID-19 не є аналогом вакцини проти грипу, що підкреслює важливість комплексного захисту здоров’я у сучасних умовах викликів.

Ці дані свідчать про необхідність підвищення обізнаності населення щодо профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій та своєчасного застосування рекомендованих заходів, включаючи вакцинацію, з метою зниження навантаження на систему охорони здоров’я в регіоні.