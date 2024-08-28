Військові повертаються з передової з важкими пораненнями, отримують інвалідність, звільняються з ЗСУ. І починають адаптуватися до цивільного життя. Найважче питання, яке постає перед ними – як утримувати свою сім’ю.

Знайти гідну роботу з достойною зарплатою людині з інвалідністю надзвичайно важко. Тому дедалі більше ветеранів на Тернопільщині започатковують власний бізнес.

Про історії успішного бізнесу, про злети і падіння, які передували цьому, ветерани розповіли журналістам під час престуру, організованого Харківським пресклубом.

Розширили асортимент під час війни та заснували нове виробництво

Василь Мартюк. Фото із соціальних мереж.

Василь Мартюк з Тернопільщини вперше пішов на війну у 2014 році. За рік повернувся додому. З 24 лютого 2022 року він знову на фронті. Зараз перебуває поблизу Оріхова Запорізької області.

У 2019 році ветеран заснував фермерське господарства «Фама» та став одним з ініціаторів ягідного кооперативу «Файна поляна».

Зараз, коли військовий на передовій, фермерським господарством опікується його дружина Мар’яна.

– Я намагаюся допомагати дистанційно, – розповідає Василь Мартюк під час прямого включення з зони бойових дій. – Стратегія нашого бізнесу – це розвиток успішного сімейного господарства, яке професійно займається вирощуванням та переробкою різних ягідних культур.

У 2022 році фермерське господарства «Фама» придбало морозильні камери для заморожування ягід вартістю 2 мільйонів гривень. Один мільйон гривень господарство отримали від Українського ветеранського фонду, взявши участь у проєкті «Варто».

А у 2023 році «Фама» розширила асортимент, і зараз, крім ягідного пюре, виготовляє крафтові чаї, квас, олію.

Пишуть із Польщі: п’ємо чай, підтримуємо ЗСУ (кошти 100% на ЗСУ) і аграрний бізнес. Фото із соціальних мереж.

– Найбільше ми зараз працюємо з обліпихою, – зазначає Василь Мартюк. – Обліпиха може бути сушена, заморожена, а також у свіжому вигляді. Ми її перетираємо на спеціальному обладнанні, і виготовляємо з неї пюре без кісточки і шкірки.

Наше пюре купують ресторани і кафе для виготовлення напоїв.

Купує також підприємство на Київщині, яке виготовляє яблучний сік з додавання обліпихи. Ми були на цьому підприємстві, переймали їхній досвід, надихнулися, і вирішили таке ж обладнання встановити у нас у Тернополі.

Незабаром у господарстві запрацює нове виробництво – з виготовлення натуральних соків. Загальна вартість цього виробництва становить 3 мільйона гривень.

– Ми вже замовили обладнання в Латвії, -розповідає військовий. – Кошти – 1,5 мільйона гривень отримали від Українського ветеранського фонду в рамках проєкту «Варто» . Зараз чекаємо, доки це обладнання виготовлять і доставлять в Україну.

Кошти від продажу чаїв – на дрони

Василь Мартюк с Юрій Пухайло. Фото із соціальних мереж.

– Я продовжую служити в ЗСУ, в дивізіоні артилерійської розвідки, – розповідає Василь Мартюк. – Ми працюємо, зокрема, з дронами. Я оголосив збір на дрони – 500 тисяч гривень. Ми зібрали ці кошти буквально за тиждень. І тоді дружина Мар’яна запропонувала виготовляти крафтові чаї і дарувати їх людям, які донатять.

Ми зробили першу партію обліпихово-апельсинового чаю у партнерстві з Івано-франківською компанією, яка має для цього спеціальне обладнання.

Фото: Фама.

Зараз ухвалено рішення – всі кошти від продажу чаїв скеровувати на придбання дронів та БПЛА для підрозділу, в якому служить Василь Мартюк .

На дрони вже зібрано понад 800 тисяч гривень. Окрім прямого збору коштів в 500 тисясч гривень, ще 300 тисяч гривень зібрали від продажу чаю.

Ветераномеблі для ветеранів і не тільки

Василь Семків та Василь Федунчик (фото з особистого архіву) через РБК-Україна.

Ветеран Василь Семків з Тернополя воював у зоні АТО чотири роки – з 2015 по 2019 рік. У листопаді 2017 року отримав поранення і контузію поблизу села Жолобок на Луганщині. Після поранення знову повернувся на фронт. Але стан його здоров’я дедалі погіршувався. У 2019-му його комісували, він отримав інвалідність.

Перед самим початком повномасштабного вторгнення Василь Семків започаткував бізнес з виробництва екслюзивних меблів.

-Заснували бізнес разом з другом, професійним меблярем-технологом Василем Федунчиком, – розповідає ветеран. – Ми давно були з ним знайомі, і я почав йому допомагати. Самостійно освоїв програму проектування та дизайну меблів, створюю дизайн-проекти, Василь прораховує вартість замовлення, враховує усі деталі.

З коштами на нове обладнання для меблевого підприємства також допоміг Український ветеранський фонд. Меблярі отримали грант на суму т 1,8 млн гривень.

Фото: ФБ-сторінка Ветераномеблі.

В планах Ветераномеблі – виготовлення інклюзивних меблів для ветеранів з інвалідністю, а також вихід на зарубіжні ринки.

Несподівана ідея

Фото: Департамент головної інспекції та дотримання прав людини.

З5-річний Микола Микуляк на позивний «Бандера» або «Лях» народився на Тернопільщині. Закінчив Луганський університет внутрішніх справ. У спецпідрозділі батальйону поліції особливого призначення «Луганськ-1» з 2015 року. Воював до 5 травня 2023 року. Доки не далися знати старі травми опорно-рухового апарату. Довелося звільнитися з ЗСУ. Отримав інвалідність другої групи

– От власне, коли мене звільнили зі служби, постало питання, чим далі займатися? – розповідає ветеран. – Коли роботодавець бачить, що є група, а для працевлаштування такої людини мають бути створені певні умови, не кожен хоче брати такого працівника на роботу. Часто-густо не влаштовує зарплата, а якщо влаштовує, то виконувати цю роботу з інвалідністю дуже важко фізично.

Микола Микуляк. Фото авторки.

Ідею свого бізнесу Микола виношував дуже давно. Хотів відкрити книжкову кав’ярню, де би можна було почитати, посмакувати каву, поставити на полицю книжку свою, а ту, що сподобалася, взяти з собою. Хотів сам бути баристою.

– Але через спину не зміг, – каже ветеран. – До війни у мене було хобі – рибалка. І тут я раптом знайшов оголошення, що продається готовий вже бізнес – крамничка, де все є для рибальства.

Я гадав, що моє захоплення рибалкою допоможе мені у продажу риболовного спорядження та спорядження для активного відпочинку. Але не так сталося, як гадалося. Ми вчилися на власних помилках, довелося змінили асортимент товару. А згодом ми почали непогано працювати.

Фото: Департамент головної інспекції та дотримання прав людини.

Ідеї рибалки для ветеранів виникла цілком несподівано.

– Восени минулого року ми познайомилися з військовими, які навчались на операторів БПЛА. Хлопці не знали, чим зайнятися у вільний час, ми з напарником збиралися порибалити, і запросили хлопців з собою, – розповідає Микола Микуляк. – Хлопці добре відпочили, отримали задоволення.

І з того часу я почав виношувати ідею ветеранської рибалки – проєкту для всіх учасників бойових дій з 2014 року. У нас з’явилися спонсори у вигляді небайдужих людей, які допомогли зі стартовим капіталом. Ми додали свої кошти і закупили необхідне обладнання. Так у нас запрацював проєкт «Ветеранська рибалка». Мета проєкту – морально-психологічна реабілітація ветеранів війни, фізичний відпочинок та релаксація через риболовлю на водоймах.

Як ветеранів лікує… рибалка

Фото з відкритих джерел.

– Ми даємо ветеранам спорядження на день, парасольки, щоби вони не згоріли на сонці. Готуємо для них обід, щоби вони не були голодні. Один тиждень ми влаштовуємо рибалку для ветеранів, другий тиждень – для дітей діючих захисників та захисниць України , а також дітей ВПО, – ділиться подробицями Микола Миколяк. – Якщо хлопці на візочках, домовляємося про транспорт, який доставляє їх на водойму. Є інструктор, який їм допомагає працювати зі спорядженням

Микола Миколяк розповів історію, як рибалка повертає ветеранів до життя.

– Перший раз, коли ми виїхали на ветеранську рибалку, з нами був ветеран, інвалід другої групи, комісований рік тому. До обіду він ні з ким з нас не спілкувався, ми і не наполягали, бо хотіли, аби він душею відпочив.

Але коли вже сіли за стіл обідати, почали згадувати, де хто воював. Сєверодонецьк, Лисичанськ, Попасна, Троїцьке, Трьохізбенка. І виявилося, що в один день ми могли бути з ним на сусідних вулицях в одному населеному пункті. Він був артилеристом, ми – у спецпідрозділі. До вечора ми розговорилися.

Він нам подякував і поїхав. І через годину, як ми приїхали в Тернопіль, дзвінок з незнайомого номера. Жіночий голос каже: «Це дружина Андрія. Він з вами сьогодні їздив на проєкт. Що ви зробили з моїм чоловіком?»

Ми вже подумали, щось сталося. Але що саме? Вже були готові їхати. І тут дружина розповідає, що чоловік вперше за рік почав посміхатися, ділитися емоціями.

Зараз Микола Микуляк шукає зариблений став, щоби цілком взяти його в оренду.

Громада