З полону повернувся захисник з Ланівець Віктор Томчук. Про це повідомляє Оксана Жмака в групі “Моя Лановеччина”.

-З полону повернули ланівчанина ВІКТОРА ТОМЧУКА. Щирі вітання мамі Nadia Bashu.

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, 189 наших Героїв повернулись додому!

Серед них і тернополянин Роман Борщ. Захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного. Воїни обороняли нашу державу на різних напрямках. Серед повернутих: нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.