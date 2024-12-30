З полону повернувся Віктор Томчук з Тернопільщини!
З полону повернувся захисник з Ланівець Віктор Томчук. Про це повідомляє Оксана Жмака в групі “Моя Лановеччина”.
- -З полону повернули ланівчанина ВІКТОРА ТОМЧУКА. Щирі вітання мамі Nadia Bashu. Ваша материнська молитва і віра в те, що СИН живий, допомогли йому пережити пекло полону. Нехай кожна мати дочекається сина додому
Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, 189 наших Героїв повернулись додому!
Серед них і тернополянин Роман Борщ. Захисники «Азовсталі» та Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїного. Воїни обороняли нашу державу на різних напрямках. Серед повернутих: нацгвардійці, у тому числі «азовці», прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських та Збройних Сил. І також двоє цивільних, які були захоплені в Маріуполі.