16:54 | 31.12.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Хвилина мовчання на честь Олександра МІСЮРИ

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Олександр МІСЮРА, 25-річний воїн з позивним “Бухгалтер”, поклав життя 12 серпня 2023 року в боях за Бахмут.

Випускник Херсонського технічного університету, він був змушений покинути рідний Херсон через окупацію. На Тернопільщині відразу став до лав захисників України.
“Спокійний, врівноважений та веселий,” – згадують побратими.

За бойову майстерність нагороджений почесним знаком “Хрест хоробрих”. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху, ставши прикладом незламності духу для майбутніх поколінь.

У скорботі залишились дружина Інна, син Марк, який народився після загибелі батька, та батьки Наталія Олександрівна і Юрій Вікторович.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *