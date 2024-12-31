Хвилина мовчання на честь Олександра МІСЮРИ

Олександр МІСЮРА, 25-річний воїн з позивним “Бухгалтер”, поклав життя 12 серпня 2023 року в боях за Бахмут.



Випускник Херсонського технічного університету, він був змушений покинути рідний Херсон через окупацію. На Тернопільщині відразу став до лав захисників України.

“Спокійний, врівноважений та веселий,” – згадують побратими.



За бойову майстерність нагороджений почесним знаком “Хрест хоробрих”. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху, ставши прикладом незламності духу для майбутніх поколінь.



У скорботі залишились дружина Інна, син Марк, який народився після загибелі батька, та батьки Наталія Олександрівна і Юрій Вікторович.

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