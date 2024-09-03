Дев’ятирічна тернополянка Злата Панькуш зібрала понад 240 тисяч гривень для ЗСУ. Дівчинка волонтерить з початку повномасштабної війни. Спочатку виготовляла подарункові конверти, а зараз робить патріотичні брелки з епоксидної смоли та малює картини. Їх продає за донат, повідомляє Суспільне.

“Сьогодні ми наклеюємо наклейки і заливаємо другий шар. Найважче в цій роботі те, що треба дуже швидко заливати епоксидну смолу, бо вона може розчинити пластиковий стаканчик. Ще потрібно слідкувати, щоб при застиганні не було бульбашок”, — говорить Злата.

9-річна тернополянка Злата Панькуш виготовляє брелки з епоксидної смоли. Їх продає за донат, так збирає гроші для ЗСУ. Для того, щоб виготовити одну партію, потрібно 3-4 дні.

“Якщо влітку, то воно застигає швидше, якщо зимою, то воно застигає довше. Найбільша партія, яку я робила за один раз — це 25-30 брелків”.

Злата розповідає, що раніше робила брелки з квітами, зараз виготовляє патріотичні сувеніри.

“Є такі брелки з прапором України, є брелки з козаком, є брелки з найвідомішою поштовою маркою, є ще з козаком і хрестом”.

Спочатку дівчинка продавала брелки на вулицях міста, згодом долучалася до благодійних ярмарків, а також сувеніри продають на фейсбук-сторінці мами.

“Я зробила коробку для того, щоб продавати в ній брелки. З нею я була в нашому театрі. І в цій коробці була найбільша кількість моїх брелків — 145 штук”.

Злата волонтерить від початку повномасштабної війни. Розпочинала з виготовлення подарункових конвертів.

“Я їх продавала на відділенні “Нової пошти”. В мене не дуже люди їх купували, але потім все розкрутилося і кожен раз люди брали більше”.

За час волонтерства Злата Панькуш зібрала для ЗСУ понад 240 тисяч гривень. Гроші віддала на потреби різних бригад. Нині має від них подяки.

“Я маю грамоту від 44-ї окремої артилерійської бригади, маю від 68-ї окремої єгерської бригади, маю подяку від Тернопільської обласної військової адміністрації і ще маю шеврони. Це все від військових. Вони мені їх дарували, коли я їм дарувала брелки”. Щоб збирати більше грошей, дівчинка також почала малювати картини. “Я люблю малювати картини. Моя мама продає ці картини на її сторінці, на благодійному аукціоні. Всі гроші, які ми зібрали на ньому, ми віддали на ЗСУ”. Брелки Злата не лише продає за донат, а й дарує військовим. Сувеніри дівчинка носить пораненим бійцям у лікарні, а також знайомі волонтери возять їх на різні напрямки. “Я буду волонтерити до кінця війни. Сили мені дає моя мама, яка мене підтримує і усмішки військових, яким я дарую брелки”, — каже волонтерка Злата.