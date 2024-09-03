На Тернопільщині зник 14-річний хлопець
Увага! Поліцейські Тернопільщини розшукують 14-річного хлопця
Співробітники Лановецького відділення поліції встановлюють місцеперебування Проценка Романа Ігоровича 2010 року народження мешканця села Вишгородок Кременецького району.
Хлопець 3 вересня близько 5 години вийшов з дому з вівчаркою й назад не повернувся.
Прикмети розшукуваного: ріст 140 см, середньої статури, темне волосся. Має декілька шрамів на голові та ногах.
Неповнолітній може перебувати в покинутих будинках, лісових масивах, полях.
Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили хлопця чи знаєте про його місцеперебування, телефонуйте за номерами: (0354) 92-12-45, 068-161-01-45 або на спецлінію «102»!