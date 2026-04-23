У Тернополі забудовник заборгував місту понад 2,4 млн грн

Господарський суд Тернопільської області задовольнив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю. Суд зобов’язав забудовника сплатити понад 2 млн 474 тис. грн пайового внеску на розвиток інфраструктури міста.

Прокурори встановили, що у 2017 році між виконавчим комітетом Тернопільської міської ради та приватним товариством було укладено договір про пайову участь. Йшлося про будівництво багатоквартирного житлового будинку з гаражами та громадськими приміщеннями на вул. Енергетична-бічна у Тернополі.

Згідно з розрахунками, забудовник мав перерахувати до міського бюджету понад 3 млн грн. Об’єкт ввели в експлуатацію у березні 2020 року, однак компанія сплатила лише незначну частину суми.

Оскільки забудовник не виконав фінансові зобов’язання у повному обсязі, спеціальний фонд міського бюджету недоотримав значні кошти. З метою захисту інтересів громади прокуратура звернулася до суду.

Суд ухвалив рішення про стягнення з підприємства заборгованості в розмірі майже 2,5 млн грн.

Довідково: пайовий внесок — це обов’язковий платіж забудовника, який є компенсацією місту за додаткове навантаження на інфраструктуру. Кошти мають цільове призначення: їх спрямовують на ремонт доріг, модернізацію мереж водопостачання та водовідведення, благоустрій і розвиток соціальної інфраструктури.

Упродовж цього року прокурори Тернопільщини подали до суду 7 позовів щодо стягнення боргів із пайової участі на суму 5,6 млн грн. Судами вже розглянуто та задоволено 5 позовів на понад 2,6 млн грн.