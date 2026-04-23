Понад три роки очікувань, – Ангелом додому повертається захисник Олександр Кириченко з Тернопільщини

Сьогодні Шумська громада отримала офіційне підтвердження про загибель нашого земляка — Киричука Олександра Миколайовича, 1985 року народження, жителя села Жолобки. Повідомляє міський голова Вадим Боярський.

Олександр був серед тих, хто першими став на захист рідної землі ще в лютому 2022-го. Взявши до рук зброю, він сміливо пішов у бій. Молодший сержант служив стрільцем 2-го стрілецького відділення 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти.

Він був прикладом мужності та відданості — людина з великим серцем, яка ніколи не уникала труднощів, а мужньо та хоробро їх долала.

З 14 лютого 2023 року рідні втратили зв’язок з Олександром. Довгих 38 місяців сім’я жила надією, що він живий і повернеться додому. На жаль, дива не сталося. ДНК-експертиза підтвердила, що саме 14 лютого 2023 року в боях за Україну Олександр Киричук загинув, виконуючи військовий обов’язок.

Висловлюємо щирі співчуття сім’ї, друзям та побратимам загиблого Героя.