Покинув цей світ як Герой. Тернопільщина втратила захисника Андрія Студенного

Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію наш земляк Студенний Андрій Ярославович. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Воїн визнаний загиблим 15 квітня під час виконання бойового завдання у Дніпропетровській області.

Він до останнього боровся вірний військовій присязі на вірність Українському народу.

Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Андрія.

Вічна та світла пам’ять Герою!

