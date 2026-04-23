Тернопільщина втратила захисника Андрія Гучика
Підтвердилася трагічна звістка про загибель нашого земляка, жителя с. Грабовець Андрія Васильовича Гучика, 14.05.1981 р.н., який з 26.03.2025 року вважався зниклим безвісти. Повідомляє голова Великогаївської громади Олег Кохман.
Чоловік загинув біля населеного пункту Басівка, Сумської області. Андрія мобілізували у січні 2025, а вже у березні сталося найтрагічніше. Мужньо захищаючи наші кордони, він віддав найцінніше, що мав – своє життя, залишивши рідних у невідомості.
Найближчими днями зустрінемо воїна-Героя вдома, у рідному селі.
Його відданість і сила духу назавжди залишаться в нашій пам’яті.
Щиро співчуваю матері Галині, сестрам Марії, Любові, Ользі, Надії та Людмилі, які втратили сина і єдиного брата.
Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами.
Вічна пам’ять Герою. Герої не вмирають.