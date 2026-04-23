Небезпечні знахідки на Тернопільщині: за добу знешкодили шість снарядів часів Другої світової
За минулу добу піротехніки ДСНС Тернопільщини вилучили та знешкодили шість артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Небезпечні предмети виявили як на приватних подвір’ях, так і на відкритих територіях.
Зокрема, у селі Вільховець Саранчуцької громади на території приватного домогосподарства знайшли одразу чотири артилерійські снаряди калібру 76 мм. Ще одну небезпечну знахідку виявили у селі Чистилів Білецької громади — господар натрапив на снаряд калібром 105 мм прямо на власному подвір’ї.
Окрім цього, у селі Кип’ячка Великогаївської громади один із боєприпасів знайшли посеред поля.
Усі предмети оперативно ідентифікували офіцери-рятувальники громад. Надалі піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили боєприпаси та знищили їх у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
Рятувальники застерігають
Фахівці нагадують: боєприпаси часів війни й досі становлять серйозну небезпеку. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно:
- не підходити та не торкатися знахідки
- попередити людей поруч, особливо дітей
- позначити місце виявлення
- негайно повідомити за номерами 101 або 102
Рятувальники наголошують: лише спеціалісти можуть безпечно вилучити та знешкодити такі предмети.