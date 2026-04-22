У Тернополі розгулював чоловік із макетом автомата

У Тернополі правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення громадян про чоловіка з предметом, схожим на зброю. Інцидент стався на масиві «Новий світ».

Як повідомили у Національній поліції України, повідомлення надійшло 22 квітня близько 16:30. Очевидці також зафіксували подію на відео.

На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. У ході перевірки поліцейські встановили особу чоловіка — ним виявився 21-річний тернополянин, який раніше вже притягувався до відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками.

Згодом патрульні виявили його на одній із вулиць міста та доставили до Тернопільського районного управління поліції. У чоловіка вилучили макет масо-габаритний автомата MP-40.

Наразі вирішується питання щодо складання адміністративного протоколу за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

У поліції подякували громадянам за пильність та закликали у разі виявлення підозрілих осіб або предметів негайно повідомляти на спецлінію 102.