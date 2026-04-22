«Хімпром» діяв у Тернополі: 20-річна дівчина продавала наркотики під виглядом їжі

У Тернополі правоохоронці викрили магазин, який, за попередніми даними, входив до всеукраїнської мережі збуту продукції з вмістом психотропних речовин. Про результати спецоперації повідомили у Національній поліції України.

Йдеться про діяльність спільноти «Хімпром», яку нещодавно обговорювали під час брифінгу керівництва Нацполіції. Її вплив, як зазначають правоохоронці, зафіксували і на Тернопільщині, розповідає начальник тернопільської поліції Сергій Зюбаненко.

За даними слідства, у магазині під виглядом солодощів, напоїв, харчових добавок та інших товарів повсякденного вжитку могли реалізовувати продукцію з вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК). Серед асортименту були також курильні суміші, рідини та так звані «джойнти».

Операцію проводили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими поліції, Служба безпеки України та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Попередньо встановлено, що продажем займалася місцева жителька 2005 року народження. Під час санкціонованих обшуків у магазині та за місцем її проживання вилучили понад 100 найменувань продукції, банківські картки та документацію. Загальна вартість вилученого перевищує один мільйон гривень.

Усі зразки направили на експертні дослідження. Наразі вирішується питання про оголошення підозри за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Правоохоронці також встановлюють інших осіб, причетних до функціонування мережі.

У поліції наголошують: маскування наркотичних речовин під «нешкідливі» товари становить особливу небезпеку, адже розраховане насамперед на молодь.