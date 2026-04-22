У Чорткові зібрали 700 кг батарейок: їх відправлять на переробку до Європи

У Чортківській громаді за рік зібрали 700 кілограмів використаних батарейок, які найближчим часом відправлять на переробку до Європи. Про це повідомила Чортківська міська рада.

До екологічної ініціативи долучилися навчальні заклади громади в межах спільної програми руху Батарейки, здавайтеся та компанії Епіцентр К.

Важливо, що витрати на переробку взяли на себе партнери проєкту, зокрема бренди VARTA, Duracell, GP Batteries та Hausmark. Завдяки цьому громаді вдалося зекономити понад 100 тисяч гривень, адже утилізація батарейок є дороговартісною.

Екологи наголошують: навіть одна батарейка, викинута у довкілля, може забруднити до 400 літрів води або 20 кубометрів ґрунту токсичними речовинами.

Ініціатива має на меті зменшення шкоди для довкілля та формування екологічної свідомості серед мешканців громади.