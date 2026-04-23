У Тернополі затримали підозрілого молодика

Днями на вулиці Новий Світ у Тернополі правоохоронці помітили підозрілого молодого чоловіка, який, побачивши службовий автомобіль, намагався втекти.

Патрульні поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії зупинили його. Як з’ясувалося, це 18-річний місцевий житель. Під час перевірки документів та проведення поверхневого огляду у хлопця виявили два zip-пакети з речовиною, ймовірно наркотичного походження.

Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.