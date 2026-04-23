Зняти з розшуку в ТЦК через ЦНАП: у Байковецькій громаді запустили пілотний проєкт

Відтепер оформлення відстрочки та взаємодія з ТЦК стають простішими та прозорішими. Відповідно до рішення Ради оборони області на території Байковецької сільської ради розпочато реалізацію експериментального проєкту.

🛡️ Чому це важливо?
Це насамперед про зручність і впевненість для людей. Громадяни, які мають законні підстави для відстрочки, можуть врегулювати свій статус офіційно, без зайвого стресу, черг і непорозумінь. Водночас це можливість не лише оформити або продовжити відстрочку, а й уточнити свої облікові дані, з’ясувати причини можливого скасування відстрочки чи врегулювати інші питання, пов’язані з її наданням. Проєкт дозволяє діяти відкрито та в правовому полі, отримуючи необхідні рішення у визначені строки.
Його мета — допомогти громадянам, які мають законне право на відстрочку, оформити всі документи максимально швидко, без зайвих черг та бюрократії.
📍 Що передбачає проєкт?
Основний акцент зроблено на автоматизацію та зручність. Жителі громади можуть звернутися до ЦНАПу, який стає ефективним містком між громадянином та ТЦК.
Головні переваги проєкту:
Для людей з інвалідністю, тимчасово непридатних та батьків дітей з інвалідністю відстрочка тепер продовжується автоматично.
Документи можна подати особисто через адміністраторів ЦНАП або в електронній формі через застосунок «Резерв+».
Якщо особа перебуває у базі розшуку ТЦК, але має законні підстави для відстрочки (наприклад, утримання трьох і більше дітей), вона може подати заяву через ЦНАП. Після підтвердження документів ТЦК знімає особу з розшуку дистанційно.
Розгляд документів та видача довідки триває не більше 15 днів.
🤝 Проєкт був ініційований Тернопільською ОВА спільно з Тернопільським обласним ТЦК та СП, Головним управлінням Нацполіції області та Байковецькою сільською радою.
У разі успішного досвіду в Байковецькій громаді цей експеримент буде впроваджений на території всієї Тернопільської області.

ℹ️ Нагадуємо, що з листопада 2025 року документи на відстрочку приймаються переважно через ЦНАПи та цифрові платформи. Звертайтеся за консультацією до фахівців у вашій громаді.

