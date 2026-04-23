Зняти з розшуку в ТЦК через ЦНАП: у Байковецькій громаді запустили пілотний проєкт

Відтепер оформлення відстрочки та взаємодія з ТЦК стають простішими та прозорішими. Відповідно до рішення Ради оборони області на території Байковецької сільської ради розпочато реалізацію експериментального проєкту.

Чому це важливо?

Це насамперед про зручність і впевненість для людей. Громадяни, які мають законні підстави для відстрочки, можуть врегулювати свій статус офіційно, без зайвого стресу, черг і непорозумінь. Водночас це можливість не лише оформити або продовжити відстрочку, а й уточнити свої облікові дані, з’ясувати причини можливого скасування відстрочки чи врегулювати інші питання, пов’язані з її наданням. Проєкт дозволяє діяти відкрито та в правовому полі, отримуючи необхідні рішення у визначені строки.

Його мета — допомогти громадянам, які мають законне право на відстрочку, оформити всі документи максимально швидко, без зайвих черг та бюрократії.

Що передбачає проєкт?

Основний акцент зроблено на автоматизацію та зручність. Жителі громади можуть звернутися до ЦНАПу, який стає ефективним містком між громадянином та ТЦК.

Головні переваги проєкту:

Для людей з інвалідністю, тимчасово непридатних та батьків дітей з інвалідністю відстрочка тепер продовжується автоматично.

Документи можна подати особисто через адміністраторів ЦНАП або в електронній формі через застосунок «Резерв+».

Якщо особа перебуває у базі розшуку ТЦК, але має законні підстави для відстрочки (наприклад, утримання трьох і більше дітей), вона може подати заяву через ЦНАП. Після підтвердження документів ТЦК знімає особу з розшуку дистанційно.

Розгляд документів та видача довідки триває не більше 15 днів.

Проєкт був ініційований Тернопільською ОВА спільно з Тернопільським обласним ТЦК та СП, Головним управлінням Нацполіції області та Байковецькою сільською радою.

У разі успішного досвіду в Байковецькій громаді цей експеримент буде впроваджений на території всієї Тернопільської області.

Нагадуємо, що з листопада 2025 року документи на відстрочку приймаються переважно через ЦНАПи та цифрові платформи. Звертайтеся за консультацією до фахівців у вашій громаді.