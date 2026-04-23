Нічна бійка з депутатом через селищну голову: чим завершився конфлікт у селі на Тернопільщині

листопаді 2025 року в селі Озеряни. Конфлікт між чоловіками, що виник через жінку, завершився кримінальним вироком.

Інцидент трапився близько 21:00 на центральній вулиці села. Обвинувачений їхав провідати доньку, коли зустрів автомобіль, у якому перебувала його колишня дружина — староста одного з сіл — разом зі знайомим, депутатом та колишнім правоохоронцем. Між чоловіками виникла суперечка, яка швидко переросла у бійку.

За матеріалами справи, під час конфлікту обвинувачений завдав опоненту два удари металевим ліхтариком у голову та обличчя.

Суперечливі свідчення сторін

У суді сторони озвучили кардинально різні версії подій.

Обвинувачений стверджував, що саме потерпілий першим розпочав бійку, використовуючи фізичну перевагу та нібито вихваляючись своєю безкарністю. За його словами, він лише захищався.

Натомість потерпілий разом із супутницею наполягали, що напад був безпричинним, а ліхтарик використовувався як предмет для нанесення ударів.

Свідки заявили про тиск

Вирішальними стали покази випадкових свідків. Вони підтвердили, що між чоловіками була взаємна бійка, а не односторонній напад.

Крім того, свідки повідомили про тиск і погрози з боку невідомих осіб, які намагалися змусити їх не давати покази у суді.

Рішення суду

Суд критично оцінив покази потерпілого та його супутниці, визнавши їх зацікавленими. Водночас експертиза підтвердила факт нанесення легких тілесних ушкоджень — розсіченої брови та саден.

У підсумку суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Йому призначили покарання у вигляді штрафу — 1020 гривень.

При визначенні міри покарання суд врахував провокаційну поведінку потерпілого, а також те, що засуджений має двох неповнолітніх дітей.

